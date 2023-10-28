محمد الجلاهمة

كشفت الإحصائية الأسبوعية للإدارة العامة للمرور في الفترة من 21 حتى 27 الجاري عن ضبط 37 حدثا لقيادة مركبات ذويهم بدون رخصة سوق. وجرت إحالة جميع الأحداث الموقوفين إلى نيابة الأحداث، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحقهم وتحرير مخالفات مرورية لذويهم.



وأظهرت الإحصائية ان الادارة العامة للمرور التي يرأسها اللواء يوسف الخدة ومن خلال انتشارها في مختلف الطرقات حررت 21200 مخالفة متنوعة، وإحالة 29 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة. كما اسفرت الحملات عن ضبط 18 وافدا مخالفا لقانون الاقامة و25 مطلوبا على ذمة قضايا و9 وافدين مسجلة عليهم قضايا تغيب، كما أحال رجال المرور في الفترة نفسها 153 مركبة و10 دراجات نارية الى كراج حجز المركبات، كما تم ضبط شخصين بحالة غير طبيعية و3 اشخاص لحيازة مواد مخدرة، وتمت إحالتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.