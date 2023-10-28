وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «إننا لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة».

وتساءل أردوغان خلال مشاركته بمسيرة مؤيدة للفلسطينيين عشية الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، «كيف أتت إسرائيل إلى المنطقة؟ إنها دولة محتلة والغرب مدين لها لكن تركيا ليست كذلك».

وجدد الرئيس التركي تأكيده أن حركة «حماس» ليست إرهابية كما يدعي البعض، وقال «إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية».

وأضاف «من كانوا يسكبون الدموع على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة».

وتابع نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.