

أكد رئيس نادي المسيلة للفروسية بدر الميلم أن فرسان النادي جاهزون للمنافسة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 بعد الإعداد الجيد في الفترة الأخيرة، حيث يشارك فرسان «المسيلة» في البطولات المحلية التي يستضيفها النادي وأيضا البطولات التي تقام في الأندية الزميلة وسط منافسة قوية من أجل تحقيق أفضل النتائج.



وقال الميلم: «نحن متفائلون بفرسان النادي في تقديم مستوى مميز يليق بمكانة النادي في الفروسية الكويتية التي بدأت في الانتشار مؤخرا خصوصا في المراحل السنية المبتدئة، ما يؤكد توسع قاعدة محبي ومشجعي فروسية قفز الحواجز».



وأضاف: «دأبت الأندية الكويتية على تنظيم العديد من البطولات المحلية في جو تنافسي شريف بين الفرسان، وهو أمر مهم في رفع المستوى الفني لرياضة قفز الحواجز محليا ويخدم الفرسان في مشاركتهم بالمسابقات الخارجية وأيضا البطولات الدولية التي تقام في الكويت بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية».