أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وحذر من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياته الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.



وقال الأمين العام، في بيان له، إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.



وأكد البديوي أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.