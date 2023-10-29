أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت د.عبدالله الشامي أهمية تبادل الخبرات والإمكانيات المتاحة بين المعهد ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشامي لـ (كونا) عقب لقائه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية د.هالة السعيد بالقاهرة بحضور رئيس معهد التخطيط القومي في مصر د.أشرف العربي.



وأعرب الشامي عن استعداد المعهد العربي للتخطيط لتقديم كل الإمكانيات والبرامج المتاحة لديه للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد التخطيط القومي في مصر في كافة المجالات التنموية «والتي سيتم الإعداد لها ووضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل».



وفي السياق ذاته، أعربت الوزيرة السعيد في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عقب اللقاء عن التطلع إلى المزيد من التعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت في مجال إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي.



وأوضحت السعيد أن اللقاء يهدف لتعزيز التعاون بين المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي وتبادل الخبرات والإمكانيات بينهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية واستفادة الدارسين من كلا المؤسستين بالإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.



وأكدت أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية إلى جانب تعزيز وجود المعهد وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية.



وأشارت في هذا السياق إلى تطوير الموارد البشرية والمادية والأطر المؤسسية والتكنولوجية للمعهد لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.