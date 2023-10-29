يستضيف اليوم ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا والذي يتسع لـ 50 ألف متفرج مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصرا بتوقيت الكويت، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي «السوبرليغ».



ولم يعرف الأهلي خلال 7 زيارات سابقة لملعب صن داونز طعم الفوز، إذ تلقى 3 هزائم وتعادل 4 مرات.



ويفتقد الأهلي جهود كل من إمام عاشور، وكريم فؤاد، وعمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وأحمد عبدالقادر لأسباب فنية.



ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الأربعاء المقبل تجنبا لأي مأزق والإجهاد المتوقع الذي قد يتسبب في خفض معدلات اللياقة البدنية للاعبين نظرا لضيق الوقت بين المباراتين وساعات السفر الطويلة.