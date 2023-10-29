ضرب بايرن ميونيخ بقسوة شباك ضيفه دارمشتات، ليخرج فائزا 8-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني، ليرفع بايرن رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب «البوندسليغا»، فيما تراجع دارمشتات إلى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.



وتناوب على تسجيل أهداف النادي البافاري هاري كين «هاتريك» في الدقائق (51، و69، و88)، وليروي ساني هدفين (56،64)، وجمال موسيالا هدفين في الدقيقتين (60، و76)، وتوماس مولر (71). وقد شهد الشوط الأول طرد لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميش بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة الخامسة، كما تلقى لاعبان من دارمشتات بطاقتين حمراوين، حيث طرد كلاوس غجاسولا (21، ووماتي ماجليكا (41). وفي مواجهات أخرى تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على هايدنهايم 2-1، وفاز فيردر بريمن على أونيون برلين 2-0، وأوغسبورغ على فولفسبورغ 3-2، فيما خسر شتوتغارت على ملعبه من هوفنهايم 2 - 3.