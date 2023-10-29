

يستعد المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحل مع روما ضيفا على فريقه السابق إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة.



ويأخذ أنصار إنتر على لوكاكو انه تخلى عنهم مرتين ووصفوه بـ«الخائن»، وجعلت طريقة رحيله في المرة الثانية هؤلاء ينقلبون عليه بشكل جنوني، حتى ان المتطرفين منهم قاموا بتوزيع 50 ألف صفارة على المشجعين لإطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة سيتلقى فيها لوكاكو الكرة خلال المباراة.



بدوره، حقق لوكاكو انطلاقة جيدة في صفوف روما تحت إشراف مدربه السابق في مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سجل 8 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.



وتبرز مباراة حامل اللقب نابولي وميلان على ملعب دييغو مارادونا في الجنوب الإيطالي. ويحتل نابولي المركز الرابع وميلان المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة عن جاره إنتر المتصدر. ويمر ميلان بفترة انعدام وزن، حيث خسر آخر مباراة له أمام يوفنتوس 0-1 في عقر داره، كما فشل للمباراة الثالثة تواليا في التسجيل في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه الصريح أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-3، بعد ان تعادل سلبا في مباراتيه الأوليين على ارضه مع نيوكاسل ثم بعيدا عن قواعده مع بوروسيا دورتموند ليحتل المركز الأخير في المجموعة.



في المقابل، استعاد نابولي بطل الموسم الماضي توازنه بعض الشيء من خلال عودته الى سكة الانتصارات في الجولة الأخيرة بفوزه على فيرونا 3-1 خارج ملعبه، كما عاد بفوز ثمين من أرض أونيون برلين الألماني 1-0 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.



فرنسا



يستعد ليون، حامل اللقب سبع مرات ومتذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم راهنا، لمواجهة مضيفه مرسيليا على ملعب «فيلودروم»، في قمة بنكهة إيطالية ضمن المرحلة العاشرة.



من جهته، كسب مرسيليا، ثالث أفضل المتوجين في تاريخ الدوري (9 ألقاب)، 3 مباريات فقط في تسع مراحل وأقال بدوره مدربه الإسباني مارسيلينو وعوضه بالإيطالي غينارو غاتوزو.



ويتطلع بريست، مفاجأة الموسم، إلى إنهاء سلسلة ثلاث مباريات دون فوز، عندما يستضيف باريس سان جرمان الثالث وحامل اللقب.



إلى ذلك، قاد الجزائري هشام بوداوي نيس الى صدارة الدوري مؤقتا، وذلك اثر الفوز على مضيفه كليرمون فيران 1-0 في افتتاح المرحلة.



وسجل بوداوي هدف الفوز لنيس في الدقيقة 74 ليرفع الفريق رصيده الى 22 نقطة في المركز الأول مؤقتا بفارق نقطتين عن موناكو الذي سيواجه ليل اليوم.