مسقط ـ أونا: حذرت سلطنة عُمان من مغبة العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.



وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان «ان استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشجبها كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية».



وناشدت سلطنة عُمان المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 الجاري حقنا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.