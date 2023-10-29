

بيروت - عامر زين الدين



زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بلدة بيصور، حيث التقى حشدا من المشايخ والأهالي، بحضور الوزير السابق غازي العريضي.



وقال جنبلاط: مررنا بمراحل صعبة ودقيقة وخطيرة، لكن يبدو أن القادم أصعب بكثير، لا أستطيع أن أتنبأ بما سيحدث، لعبة الأمم كبيرة، نرى كيف أن شعوبا بأسرها يضحى بها، لكن سيبقى الشعب الفلسطيني رغم الظروف.



وأضاف: كل ما أتمناه وأسعى إليه ألا نستدرج إلى الحرب، ندافع عن أنفسنا بالمدى الممكن لكن ألا نستدرج للحرب.



من جهته، قال العريضي: «ننسق مع الأحزاب والمخاتير والمشايخ واللجان الشعبية في كل القضايا، وفي هذه المسيرة برزت في بيصور كل الطاقات والكفاءات والأسماء اللامعة في المجالات كافة، على أمل أن تصل هذه الكفاءات إلى مراكز مميزة في البلد، عندما تهدأ الأمور».



وتوجه إلى جنبلاط قائلا: «لقد أخذت الموقف الصحيح والسليم والصائب منذ اليوم الأول في هذا الظرف الصعب، والذي يحفظ كرامة الجميع وهيبة الموقف، وهذا أمر ليس بجديد، لأن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال أمانة لدينا، خصوصا بلدة بيصور، لأن الشهداء الذين سقطوا تحت راية الحركة الوطنية اللبنانية، كانوا يدافعون عن لبنان وعروبته والقضية الفلسطينية».



وتابع العريضي: «نحيي الموقف والتوجيهات التي صدرت عن قيادتك، والمبادرات هي للتأكيد من هم أهل الجبل وأهل بيصور، ونسعى بتوجيهاتك وقيادتك، لأن تتم الأمور بسلام وأمن، إذا ما حصل أي أمر لنكون على أهبة الاستعداد لمواجهته».