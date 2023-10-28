وكالات: أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «أن هدفنا القضاء على حماس وإعادة المحتجزين وتم اتخاذ القرار بالإجماع»، مضيفا «سنبذل كل جهد ممكن لإعادتهم».



ودعا في مؤتمر صحافي السكان المدنيين في غزة للانتقال إلى مناطق آمنة.



وقال «نحن في بداية حرب ستكون طويلة وصعبة ونحن مستعدون لها».



من جهته، قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جنودنا يقاتلون الآن في البر والبحر والجو خارج حدود غزة وداخلها.



وأضاف، في بيان صحافي، أن الجنود الإسرائيليين يقاتلون حركة حماس فوق الأرض وتحت الأرض، مؤكدا «هذه حرب طويلة، إما نحن أو هم».