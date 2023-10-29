

أسامة دياب



أشاد سفير النمسا لدى البلاد ماريان وربا، بالعلاقات النمساوية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، حيث بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، معربا عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون. وأشار وربا - في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة في مقر إقامته مساء الخميس الماضي بمناسبة العيد الوطني بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، والشخصيات العامة ومجموعة من أبناء الجالية النمساوية في الكويت - أشار إلى ان بلاده تهدف إلى توطيد علاقتها الثنائية مع الكويت ورفع مستوى التعاون البلدين واستشراف آفاق جديدة له في مختلف المجالات.



وثمن دور الأصدقاء والشركاء الذين اعتبرهم ركنا أساسيا في دعم العلاقات الوثيقة بين البلدين وتعزيز روح التعاون بينهما في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والأعمال والثقافة والسياحة.



ولفت إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مؤخرا إلى فيينا وتحديدا في يونيو الماضي تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، حيث التقى نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ ورئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا، حيث تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تكثيف التعاون الثنائي في كل المجالات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة التي ستصب في مصلحة العلاقات وتؤطرها في العديد من الجوانب.



وأوضح وربا أن العلاقات التجارية بين البلدين مزدهرة ولكن لايزال هناك دائما مجال لمزيد من النمو، لافتا إلى ان أكثر من 40 ألف مواطن كويتي قد زاروا النمسا العام الماضي، مبينا انه منذ شهر سبتمبر الماضي قام القسم القنصلي بالسفارة بإصدار تأشيرة الشنغن لمدة 5 سنوات لجميع المواطنين الكويتيين الذين يسافرون إلى النمسا، مؤكدا أن هذا سيجعل السفر أسهل بكثير وأكثر ملاءمة، لأن التأشيرة صالحة لمدة 5 سنوات.