شارك وزير الصحة د.أحمد العوضي والوفد المرافق له، والذي يضم الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية، والوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، في أعمال المؤتمر الطبي التركي التاسع في مدينة إسطنبول، وذلك بناء على دعوة موجهة من وزير الصحة التركي.



وقد‎ ناقش المؤتمر الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه أكثر 14 وزير صحة من مختلف البلدان، عددا من الدراسات حول استخدام «الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي»، كما تخلله الكثير من اللقاءات الثنائية بين الوفود المشاركة. وقد تشرف وزير الصحة د.أحمد العوضي بإلقاء كلمة الكويت، مؤكدا فيها على أن الجمهورية التركية ودولة الكويت تشتركان في علاقة وثيقة ومثمرة على مستويات عدة منها المجال الصحي.



‏‎وعلى هامش المؤتمر استقبل العوضي، وزير الصحة التركي فخر الدين خوجه، وأكد خلال اللقاء الثنائي المشترك على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمت مناقشة اتفاق التعاون الصحي الواسع بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تعرف بخطاب النوايا Letter of Intent والتي استندت على اتفاقية التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الكويت المؤرخة في 12 فبراير 2008.



هذا، وتتضمن مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وفق ما ورد باتفاقية التعاون، عددا من الأوجه من بينها:



1 ـ تبادل المعلومات والخبرات بشأن تعزيز النظم الصحية.



2 ـ التعاون في مجال خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ وإدارة الكوارث.



3 ـ التعاون في مجال الاستثمار الصحي وتوفير الخدمات الصحية.



4 ـ التعاون في مجال علاج المرضى في الخارج.



5 ـ تعزيز التعاون في مجال شراء الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية.



6 ـ تنظيم دورات تدريبية قصيرة الأجل في مجال بناء القدرات مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة في تركيا.



7 ـ تبادل الخبرات والتعاون في مجال نظم المعلومات الصحية.