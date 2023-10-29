في إنجاز طبي للكوادر الوطنية، سجلت وحدة الأورام النسائية في مستشفى جابر إجراء أكثر من 100 عملية جراحية ناجحة خلال مدة 6 أشهر، عبر فريق جراحي من الكوادر الوطنية المتميزة، والذي يضم د.وفاء الدويسان ود.نورة الإبراهيم، وبإشراف رئيس قسم أمراض النساء والولادة في المستشفى د.منال جابر. وأكدت الوحدة التزامها بضمان حصول كل مريض على أعلى مستوى من الرعاية الصحية المخصصة لكل من أورام المبايض والرحم وعنق الرحم وغيرها من الأورام النسائية، ومواكبة أحدث التطورات في مجال علاج هذه الأمراض وإجراء الإجراءات الجراحية وإزالة الاورام بأحدث التقنيات الطبية عن طريق المنظار والروبوت الجراحي أو من خلال نظام تتبع الغدد الخافرة بالصبغة الفلورسية.



وأوضحت الوحدة انها تتميز بتوافر برنامج منهجي متكامل لعلاج هذه الحالات بما يناسب كل حالة على حدة، فيما يخص العلاج الكيميائي أو التغذية الصحية أو الدعم النفسي أو التأهيل العملي والحركي، حيث التنسيق المشترك بين الفريق الجراحي بقيادة د.وفاء الدويسان ود.نورة الابراهيم ومختلف الاقسام الطبية المعنية كقسم التغذية الصحية أو قسم العلاج الطبيعي وفريق الدعم النفسي عبر عيادة الصحية النفسية.



ويتضمن هذا البرنامج المنهجي تقييما شاملا وتشخيصا وخطة علاج خاصة لكل مريض، إذ إن إدراج العلاج الكيميائي إلى جانب الجراحة مع التنسيق المشترك مع الأقسام الأخرى المعنية يسمح بإستراتيجية علاجية أكثر تفصيلا وفعالية، مما يزيد من فرص الشفاء الناجح.



هذا، وقد استحدثت الوحدة عيادة «التعافي ما بعد السرطان» والتي يتمحور دورها حول صحة وجودة حياة المرأة خلال علاجها من السرطان وما بعد التعافي منه والتي تشرف عليها د.ندى الابراهيم اختصاصي امراض النساء والولادة والمسالك البولية في قسم النساء والولادة في مستشفى جابر الأحمد.



من جانبها، أكدت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى جابر د.منال جابر على أهمية هذا الإنجاز قائلة «إن نجاح وحدة الأورام النسائية يعكس التزام المستشفى بتقديم أعلى وأفضل مستويات الرعاية الصحية، ونحن فخورون بإنجازات الوحدة ونتطلع إلى مواصلة تقديم الرعاية المتقدمة والحديثة والشاملة لمرضانا».



وأضافت ان «وحدة الأورام النسائية في مستشفى جابر تعد بمنزلة منارة أمل لنساء الكويت اللاتي يكافحن السرطان، لما تقدمه من برنامج ونهج شامل يتمحور حول علاج ورعاية مرضى السرطان وفق احدث البروتوكولات الطبية الخاصة بهذا الشأن».