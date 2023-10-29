عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع إلى ضرورة إدخال الجداول المدرسية ضمن نظام سجل المعلم.



وقالت المطوع في كتاب وجهته إلى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني انه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن تنظم سير العملية التعليمية والتربوية، برجاء الإيعاز لكل المدارس على العمل على إدخال الجداول المدرسية ضمن نظام سجل المعلم.



من جانب آخر، تفاعلت وزارة التربية مع الخبر الذي نشرته «الأنباء» حول مسابقة أخي اليتيم الذي يشترط على الطالب المشارك إحضار شهادة وفاة لأحد الوالدين، حيث أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي ان شروط هذه المسابقة صادرة من وزارة الشؤون، لافتة إلى انه ستتم مخاطبة الشؤون لحذف هذا الشرط والاكتفاء بكتاب من مدير المدرسة فقط «لمن يهمه الأمر».



وقالت العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التربية حريصة في المحافظة على بيانات الطلبة الخاصة، مشيرة إلى ان المسابقات تبقى اختيارية وليست إجبارية.



وأضافت اننا نعمل من خلال المسابقات على الارتقاء بمستوى الطلبة العلمي وتزويدهم بالمعلومات التي تعود عليهم بالفائدة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، مؤكدة ان التربية تضع مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.