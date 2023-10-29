احتفى بنك برقان مؤخرا بمجموعة تضم ثمانية من موظفيه المتميزين في إدارة الخدمات المصرفية للشركات، ممن استكملوا بنجاح برنامج شهادة إدارة الائتمان المتقدمة (ACCM)، والذي قدمته وحاضرت فيه نخبة من الخبراء الماليين في معهد الدراسات المصرفية. كما تم تصنيفهم ضمن قائمة أفضل 11 موظفا مشاركا في برنامج إدارة الأعمال المصرفية للشركات، حيث حصل علي بستكي، مساعد مدير العلاقات للشركات في بنك برقان على المركز الأول، ما وضعه والبنك في موقع الصدارة بين البنوك المحلية المشاركة.



وبهذه المناسبة، قال محمد نجيب الزنكي، مدير عام - الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: «لقد تشرفت بقيادة هذه المجموعة المميزة من موظفي البنك المشاركين في البرنامج، والذين أثبتوا امتلاكهم لكل المواصفات المتوقعة في قادة المستقبل، بدءا بالالتزام والإبداع وحب الاستطلاع والشغف بالمعرفة، وصولا إلى الاندفاع لتحقيق النمو والنجاح. ونحن ندرك أن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة المبنية على المعلومات هو مفتاح النجاح في مستقبل عالم الأعمال، ولذلك نواصل الاستثمار في المواهب المحلية التي نعتبرها مصدر قوة ذات قيمة مضافة».



وبعد إتمامهم للبرنامج المكثف لشهادة إدارة الائتمان المتقدمة (ACCM)، المعترف بها من قبل معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية (LIBF)، اطلع موظفو بنك برقان على مجموعة من المواضيع المالية المهمة التي تسهم في تطورهم المهني وتساعدهم في الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة بأسلوب أكثر مرونة وثقة. وخلال البرنامج الذي استمر لمدة 8 أشهر، تعرف موظفو البنك المشاركون إلى أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في تحليل البيانات المالية وغير المالية، إضافة إلى معايير تطوير استراتيجيات وممارسات الإقراض المشترك ومواصفاته الرئيسية، إلى جانب كيفية تطبيق تلك الممارسات والمشاركة بنجاح في أسواق الإقراض المشترك.