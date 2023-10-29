

بشرى شعبان



كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري عن تشكيل لجان فنية لتعيين النواقص في الطاقم الطبي والتمريضي عبر الدرجات المتاحة في المركز الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة.



وعن تعيين مدير للمركز الطبي، قال المطيري في تصريح لـ «الأنباء» انه في القريب العاجل سيتم تعيين مدير او ندب مدير للمركز من قبل وزارة الصحة.



وأوضح ان المركز يخدم نزلاء إدارة رعاية المعاقين ومنتسبي مركز التأهيل المهني في السالمية ونزلاء مجمع الصباحية.



وعن توفير مزايا للتشجيع على العمل في إدارات رعاية المعاقين، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف ان الجهاز الطبي والتمريضي يأخذ المزايا التي تمنح للعاملين في مؤسسات وزارة الصحة.