بعد أن أصبح نزوحهم مجرد هروب من قصف الى قصف، آثر العديد من سكان قطاع غزة العودة الى منازلهم، فلم يعد مكان بمنأى عن أعنف قصف بري وجوي وبحري اشتد مع اعلان اسرائيل توسيع عملياتها البرية وتنفيذها توغلا بريا وان بقي محدودا لم يرق الى مستوى الغزو الذي تلوح به منذ بدء حربها في 7 أكتوبر، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى «مقتل آلاف المدنيين الإضافيين».



وقال تورك، في بيان صدر في جنيف، «في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين».



ومع دخول الحرب الاسرائيلية اسبوعها الرابع، أفاد الدفاع المدني في غزة أمس بأن الضربات الإسرائيلية «دمرت كليا» مئات المباني. وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة «فرانس برس»: «مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت».



وأضاف أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير «معالم غزة ومحافظة الشمال».



وقال شهود عيان إن القصف لم يستثن حتى المناطق المحيطة بالمستشفيات كالشفاء والمستشفى الإندونيسي في منطقة جباليا بشمال غزة، وأحدث القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة «الى 7703 شهيدا من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن».



وفي اليوم الثاني والعشرين للحرب الاسرائيلية، بات القطاع ـ الذي يسكنه نحو 2.4 مليون نسمة ـ مقطوعا عن العالم مع ايقاف اسرائيل الاتصالات وخدمة الانترنت.



نتنياهو: الحرب طويلة



أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «أن هدفنا القضاء على حماس وإعادة المحتجزين وتم اتخاذ القرار بالإجماع»، مضيفا «سنبذل كل جهد ممكن لإعادتهم».



ودعا في مؤتمر صحافي السكان المدنيين في غزة للانتقال إلى مناطق آمنة.



وقال «نحن في بداية حرب ستكون طويلة وصعبة ونحن مستعدون لها».



من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أمس أن الحرب على غزة انتقلت لمرحلة جديدة وستستمر حتى إشعار آخر. وذكر في بيان بالفيديو «لقد نفذنا هجمات فوق الأرض وتحت الأرض وهاجمنا عناصر إرهابية من جميع الرتب في كل مكان»، وأضاف «التعليمات للقوات واضحة: العملية ستستمر حتى صدور أمر جديد».



بدوره، أعلن الجيش الاسرائيلي انه ضرب 150 «هدفا تحت الأرض» في شمال غزة، من بينها ما قال انها انفاق يستخدمها مقاتلو حماس ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.



وقال الجيش من جهة أخرى إنه قتل المسؤول في حماس عصام أبو ركبة المكلف «المظلات الشراعية الآلية والمسيرات ومعدات الرصد والدفاع الجوي».



وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية «دخلت إلى قطاع غزة ووسعت عملياتها فيه» ولاتزال في الميدان وتواصل الحرب، بعد توغلين محدودين في الليلتين السابقتين.



وزعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أن الجيش «يتقدم في مراحل الحرب. لقد دخلت قوات الجيش إلى المنطقة الشمالية من ​قطاع غزة​، ووسعت نطاق العمليات البرية».



ولفت، في تصريح، إلى أن «قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية، ويرافقها إطلاق نار كثيف». وأعلن أن «الجيش يسير قدما تماشيا مع مراحل القتال. كما يواصل الجيش شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوا وبحرا، إلى جانب استمرار عمليات تصفية المسلحين».



وزعم عدم وقوع أي ضحية في صفوف الجيش، لكن حركة حماس أعلنت تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال. وقالت في بيان، «نزف خبر إخفاق الهجوم البري الذي شنه الاحتلال على غزة عبر 3 محاور»، وأكدت ان «الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في صفوفه، جنودا وعتادا»، وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري فيها إنها تصدت لتوغل بري في بيت حانون في الشمال وفي البريج في الوسط.



وذكرت أن مقاتليها خاضوا «اشتباكات عنيفة»، وتعهدت «حماس» بمواجهة هجمات إسرائيل «بكل قوة». وأعلنت «القسام» أنها قصفت «آليات العدو المتوغلة شمال غربي بيت لاهيا»، و«تحشدات للجيش الإسرائيلي في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية».



وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، «استهداف تحشدات العدو في منطقة كيسوفيم، بصلية صاروخية» وإطلاق «قذائف الهاون على موقع مارس العسكري في غلاف غزة». وترافقت عمليات القصف غير المسبوقة من حيث حجمها وكثافتها، مع قطع الاتصالات والانترنت عن غزة.



وأفاد صحافيو وكالة «فرانس برس» في القطاع بأنه لا يمكنهم إجراء الاتصالات إلا في المناطق التي تلتقط فيها الشبكة الإسرائيلية



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات انسانية كالصليب الأحمر الدولي ووكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الصحة العالمية، إنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة.