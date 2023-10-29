

بداح العنزي



أعلنت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري عن وجود 3 مشاريع خاصة بخفض الانبعاثات الكربونية.



وقالت م.بوشهري في كتاب إلى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء 83/ثانيا المتخذ في اجتماعه 2022/3 بتكليف الهيئة العامة للبيئة بالمضي في استكمال متابعة الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بالمشاريع التابعة لجميع الجهات الحكومية، وذلك بما يضمن تنفيذ الكويت للالتزامات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.



وأضافت: وعليه فقد ذكرت إدارة شؤون البيئة أنه تمت إفادة الهيئة العامة للبيئة بمشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.



هذا، وسيتم تزويدهم بتقارير دورية كل شهر حول آخر مستجدات مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية بناء على التوصية الصادرة من قبل مجلس الوزراء بقراره 1033/ ثانيا.



وفيما يلي نبذة عن المشاريع الثلاثة:



1 - مشروع تصميم وإشراف وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية ومرافقه في منطقة كبد ويشمل على المراحل التالية:



٭ المناقصة الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد. ويقع المشروع في منطقة كبد جنوب محطة الإرسال الإذاعي مقابل نادي سباق الهجن وعلى مساحة تقدر بنحو 500.000م2، والتكلفة التقديرية الكلية للمشروع 12.000.000 د.ك، وسعت بلدية الكويت من خلال مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة إلى حماية البيئة الطبيعية من التلوث الناجم عن عملية الردم التقليدية المتبعة حاليا، وذلك من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة وفق المواصفات والمعايير العالمية والمحلية وبضوابط واشتراطات بيئية وصحية.



2 - مشروع تأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة.



٭ مناقصة تأهيل ومعالجة وتشغيل وصيانة موقع القرين المغلق للنفايات، وموقع القرين - ومنطقة العدان، والتكلفة الكلية التقديرية: 28.000.000 د.ك، ويهدف المشروع الى توفير مساحات في الموقع تستغل كمشاريع استثمارية أو سكنية او خدمية بما يوفر عائد مالي للدولة، وكذلك معالجة وإعادة تأهيل الموقع للحد من انبعاث الغازات والحرائق المترتبة عليه، بالإضافة الى حماية المنظومة البيئية والصحية العامة للأفراد، ولم يتم إدراج المشروع بميزانية السنة المالية 2023/2024 للبدء بمرحلة الطرح.



3 - مشروع دراسة خدمات استشارية لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات التابعة لبلدية الكويت، بجميع مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية سواء كانت العاملة حاليا او المغلقة، والتكلفة الكلية التقديرية للمشروع: 300.000 د.ك، ويهدف المشروع الى تحديد نظام شامل مناسب لقياس أنواع ونسب الانبعاثات الصادرة عن هذه المواقع، على ان يكون ذلك النظام معتمد على المستوى المحلي والعالمي ومطابق للمعايير والمواصفات القياسية العالمية في هذا المجال، المشروع في مرحلة الطرح.