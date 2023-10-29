

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية. ونص القرار على:



مادة 1



تشهر الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية «الكويتية للعلوم الرياضية»:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل «الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى:



٭ تشجيع الأبحاث في مجال التربية البدنية والرياضية وتبادل المعلومات التربوية بين الجمعية والجمعيات والمؤسسات الرياضية والنقابات العربية والدولية ما يحقق التنمية التربوية المنشودة بمختلف فئاتها في الكويت.



٭ العمل على تقديم واقتراح برامج دورية لعمل الجمعية وتسليط الضوء على مفاهيم النشاط البدني وكيفية التعرف على العادات السليمة والقوام السليم التي تخدم الشباب الكويتي والمجتمع.



٭ العناية بالأنشطة الرياضية لاكتساب الثقة بالنفس وضبط وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية، والتوسع في اكتساب الثقافة الصحية والتمرينات الرياضية التي تحارب السمنة في المجتمع.



٭ تشجيع وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والتربوية التي تهدف الى استغلال الجانب الرياضي لإدماج الشباب في المجتمع.



٭ إنشاء مجلة علمية دورية تخدم الشباب الكويتي، ومكتبة إلكترونية تحتوي على مجموعة من الكتب والأبحاث والدراسات العلمية التي تعتبر مرجعا للبحث العلمي.



والأعضاء المؤسسون هم:



٭ د.بادي حسيان محمد الدوسري



٭ د.عبدالله عيد مبارك الغصاب



٭ د.مبارك عبدالرضا علي رضا



٭ د.جمال محمد حسين الغريب



٭ د.محمد خليل حسين علي



٭ د.عواطف إبراهيم سعد الربيعان



٭ د.جمال مصطفى أحمد الزهير



٭ د.نواف مجبل ثامر الشمري



٭ طه عبدالرحمن محمد الجاسر



٭ شيخة حسن فهيد العجمي



٭ أنوار عبدالله نوري النوري



٭ د.محمد فيصل جاسم القطان



٭ د.عائشة منذر عبدالله المطوع



٭ أمينة أحمد عبدالله العلي



٭ سنابل بدر حمد خلف



٭ أفراح عبدالنبي حجي عبدالرحيم



٭ فاطمة أسعد محمد خريبط



٭ د.ابتسام عبدالحميد عباس علي



٭ د.غنيمة محمد عثمان الحيدر



٭ هناء عبدالله مشيلح المرزوق



٭ إبراهيم علي عيسى الأنصاري



٭ د.علي حسن أحمد الوايل



٭ د.بدر سليمان إبراهيم الدمخي



٭ د.عبدالله مرداس عبدالله الشمالي العجمي



٭ د.يوسف محمد عبدالله الكندري



٭ د.حامد غازي محمد العتيبي



٭ د.فلاح حاشوش خزعل الخالدي



٭ د.فهد نايف محمد العجمي



٭ مرزوق محمد مرزوق حسن المطيري



٭ فيصل محمد مرزوق المطيري



٭ محمد مسفر شمروخ العتيبي



٭ نواف فلاح الشمري



٭ وليد عبدالقادر فاخر الهندي



٭ أحمد مبارك مجبل الدلماني



٭ سالم مرزوق ثامر الفضلي



٭ بندر محماس عمر العتيبي



٭ عبدالمجيد محمد الموسوي



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله أكبر



٭ عبدالعزيز عبدالرحمن العجمي



٭ محمد عبدالله العجمي



٭ وليد محمد الذروه



٭ عبدالعزيز منيف العجمي



٭ محمد مشعل الهاجري



٭ منصور هادي العجمي



٭ عبدالله خالد الحبيني



٭ محمد منير العجمي



٭ ناصر مهراس الهاجري



٭ أحمد تميم الدوسري



٭ عبدالعزيز حميد العنزي



٭ ناصر عبدالله محمد العتيبي



٭ ناصر منيف ماطر العتيبي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.