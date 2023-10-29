

عبدالله الراكان



نظّمت بلدية الجهراء جولة تفتيشية ضمن الحملة الواسعة التي تنفذها الفرق الرقابية للتأكد من التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات للمحلات التجارية.



وقالت مراقب الأسواق العامة ومتابعة الخدامات البلدية في محافظة الجهراء بشاير العنزي ان الجولة هدفت للتأكد من التزام أصحاب المحلات ببنود اللائحة ، مؤكدة رصد العديد من المخالفات منها عرض بضائع أمام المحلات وتجاوز حدود المساحة المخصصة.



وأضافت العنزي ان الهدف من الجولات التأكد من الالتزام وليس رصد المخالفات او تحميل أصحاب المحلات قيمة الغرامات، مشيرة الى ان فرع بلدية الجهراء لم تأت عليه أي ملاحظة من ديوان المحاسبة، وهذا دليل على التزام أصحاب المحلات والمفتشين.



وأشارت الى انه في لائحة المحلات السابقة كانت قيمة المخالفات تتراوح بين 100 و 500 دينار، أما في اللائحة الجديدة فزادت القيمة من 100 إلى 5000 دينار في المخالفات التي لا تقبل الصلح.