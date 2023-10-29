مسقط - مفرح الشمري



تتواصل عروض مهرجان «الدن» الدولي بدورته الرابعة التي تنظمه فرقة الدن للثقافة والفن بسلطنة عُمان، وتحديدا في العاصمة مسقط، حيث عرضت أمس الأول أربع مسرحيات ضمن مسرح الطفل ومسرح الشارع ومسرح الكبار، ففي مسابقة مسرح الطفل عرضت مسرحية «الأمنيات الذهبية» لفرقة الزرقاء المسرحية بالأردن والتي لاقت حماسا من الأطفال، حيث قدمت قصة ملك يحلم بأن يكون ثريا فيتحول كل ما حوله إلى ذهب من أبناء ومقتنيات، وعندها اقتنع بأن الذهب ليس كل شيء، يتمنى أن يعود كما كان سابقا، لتصل رسالة بأهمية القناعة والرضا بما هو متاح. والمسرحية من تأليف عواطف نعيم وإخراج رمضان الفيومي وتمثيل خالد المسلماني وتسنيم أبوعيشة وسارة سعيد محمد رسول وسليم جمول.



أما في مسرح الشارع، فقدمت فرقة الشراع العمانية عرضا بعنوان «متاجا»، وكان نموذجا من الفنون العمانية الشعبية ولاقى استحسان الجميع من خلال احداثه التي تدور حول استغلال بعض التجار المواطنين البسطاء بأن يبيعوا ممتلكاتهم مقابل مبالغ مالية كبيرة ولكن هؤلاء البسطاء يرفضون تلك المبالغ للمحافظة على بيوتهم وتراثهم على الرغم من فقرهم الشديد.



وفي مسرح الكبار، قدم المخرج العراقي مهند هادي، عن نص كتبه بنفسه، مسرحية «خلاف»، بطولة هيثم عبدالرزاق، سهى سالم، مرتضى حبيب، ومعهم علي عادل السعيدي، حسين أمير، علي صباح وأسامة خضر، وتناولت حكاية «أمل» التي يسعى نجلها «كامل» إلى إقناعها بالسفر خارج موطنها وتحديدا الى إسطنبول، وتتصاعد الأحداث حينما يصل الى «أمل» خبر أن نجلها اختفى في ظروف غامضة، لتكتشف أمام المحقق الذي استدعاها للسؤال عنه، أنه انضم في إسطنبول إلى عصابة إرهابية لتصب «أمل» غضبها على السلطة التي تلعب على العقائد الدينية في جميع مشاكلها التي تتعرض لها، ورغم أن شخصية «أمل»، التي جسدتها الفنانة سهى سالم، اسم يحمل الأمل دائما، إلا أن «أمل» في مسرحية «خلاف» كانت اسما على غير مسمى!



كما احتضن مسرح الكبار في مهرجان الدن الدولي الرابع، مسرحية «أنا وجهي»، تأليف وإخراج د.عوطف نعيم وتمثيل شذى سالم وسمر محمد وشيماء جعفر، ودارت قصتها حول مأساة المرأة العراقية في زمن الضياع والفوضي من خلال ثلاث شخصيات نسائية في جسد امرأة واحدة، الأولى تمثل المرأة العراقية المعاصرة، والثانية تمثل المستقبل المجهول، والثالثة الرقيب الداخلي أو (الضمير)، الأولى ضاع وجهها وضاعت ملامحها وضاعت شخصيتها بسبب كثرة الاحباطات والانتكاسات والحروب والقتل، والثانية مستقبلها المجهول الذي يضيع هو الآخر في سلوكيات متمردة من أبرزها إدمان المخدرات، والثالثة هو ضميرها الرقيب الذي يراقب تصرفاتها ويحاسبها ويحملها مسؤولية الضياع.



الجميل في عرضي «خلاف» و«أنا وجهي» انهما من بطولة الشقيقتين سهى وشذى سالم، حيث استمتع الحضور بأدائهما الجميل وكأنهما تتحديان انفسهما لتقديم الأفضل لجمهور مهرجان الدن الدولي.