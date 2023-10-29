تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة غادة عادل برفقة الفنان شريف رمزي، ويظهر واضحا في يدها اليمنى خاتم يشبه خواتم الخطوبة، وأكدوا إعلان الثنائي الارتباط رسميا في حفل أقيم بحضور عدد من نجوم الفن، عقب أيام قليلة من زفاف زوج غادة السابق المخرج مجدي الهواري على منسقة الأزياء دنيا عبدالمعبود.



وتبين أن الصورة منشورة بالفعل عبر حساب الفنان شريف رمزي في «إنستغرام»، ولكنها ليست من حفل خطوبته على غادة عادل، وإنما من حفل زفاف المطرب محمود العسيلي، ونشرت بحسب موقع «سيدتي نت»، يوم 13 يناير من العام 2020، وأعاد البعض نشرها.