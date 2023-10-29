القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور عن سعادتها الكبيرة بالتعاون الفني الرابع مع الفنان محمد ممدوح الشهير بـ «تايسون» من خلال مسلسل «إجازة وضع»، إخراج محمد شاكر خضير، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.



وأكدت ريهام أنها من أشد المعجبات بـ«تايسون» وتشعر بالمتعة الفنية والتفاهم الشديد بينهما، ويحفزها لتقديم أفضل الأداء، ما حقق حالة النجاح الجماهيري والفني معه في ثلاثة أعمال فنية سابقة منها مسلسل «لاتطفئ الشمس» الذي قرر صناعه تقديمه بعد مرور 61 عاما على عرض الفيلم بنفس القصة والاسم، وظهر أيضا معها ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل «وش وضهر» الذي عرض في العام الماضي، وكانت آخر أعمالهما معا مسلسل «رشيد»، إخراج مي ممدوح شقيقة محمد ممدوح.