في إطار الورش التدريبية في مهرجان الدن الدولي الرابع، تصدى الكاتب عثمان الشطي لتقديم ورشة تدريبية بعنوان «الحكاية المسرحية ولعبة التمسرح»، أقيمت في ولاية سمائل بالتعاون مع قسم الأنشطة بتعليمية الداخلية وبتنظيم من مهرجان الدن الدولي.



حضر الورشة 100 طالب وطالبة من المهتمين بالمسرح، حيث قدم لهم المدرب الشطي أسس الكتابة المسرحية من خلال بعض التمارين العملية والألعاب الترفيهية التي تعزز الخيال لدى أذهان الحضور، وقد تفاعل الطلبة بشكل إيجابي وممتع من خلال اكتساب الخبرات العلمية والعملية لأساسيات الكتابة والمسرحية.