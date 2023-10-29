

اختتم البنك التجاري الكويتي برنامج تطوير القيادة التنفيذية الذي دشنه عام 2022 بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال.



ويستهدف البرنامج تدريب موظفي البنك شاغلي المناصب الإشراقية والمديرين لغرض تطوير وتنمية مهاراتهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل وعقد حفل الختام في بيروت بحضور رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري إلهام يسري محفوظ ومدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله وممثلا عن الجامعة الأميركية كلا من وكيل الشؤون الأكاديمية د.زاهر ضاوي ود.عماد بعلبكي نائب الرئيس الأول للتطوير وإنماء الأعمال وعميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال د.يوسف صيداني والعميد المشارك بالوكالة للتعليم التنفيذي باتريك ف. فيتزجيرالد.



وقالت الهام محفوظ: أود أن أتقدم بالتهنئة لجميع موظفي مصرفنا الذين شاركوا في هذه الدورات والبرامج التدريبية، كما إن تفاني موظفينا في تعزيز مهاراتهم ومعارفهم هو شهادة على التزامهم بنجاح البنك التجاري الكويتي، وأشيد بجهود كل واحد منهم لسعيهم الدؤوب لتحقيق التميز، وأود أيضا أن أعرب عن عميق امتناننا لهيئة التدريب في الجامعة الأميركية في بيروت.



وتابعت محفوظ: لعبت خبرات هيئة التدريب بالجامعة الأميركية ببيروت دورا محوريا في بناء أفكار مبتكرة لدى موظفي مصرفنا، مؤكدة أن المعرفة والمهارات التي اكتسبها موظفونا ستسهم أيضا بشكل كبير في نمو ونجاح البنك التجاري الكويتي.



من جهته، رحب د.عماد بعلبكي بالحضور مشيرا إلى أهمية العلاقة التي تربط بين البنك التجاري والجامعة الأميركية في بيروت وهي انعكاس للعلاقة الإيجابية التاريخية والتعاون في مجال التعليم والذي نراه من خلال زيادة عدد الدارسين الكويتيين والخريجين من الجامعة الأميركية في بيروت.



وشرح د.يوسف صيداني أهمية البرنامج موضحا الأثر الإيجابي لبرامج التطوير القيادي على كفاءة المؤسسات وبالتالي نهضة المجتمعات.



ومن جانبه، قال مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله: إن تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية هو الاستثمار الحقيقي الذي يهدف إليه البنك، والبرامج التدريبية المهنية الموجهة للموظفين في المناصب القيادية تمثل نقطة انطلاق لسلسلة من البرامج الأخرى التي يسعى البنك إلى تنظيمها في المستقبل بالنظر إلى أن الموارد البشرية بمنزلة رأس المال الحقيقي الذي تمتلكه أي مؤسسة.