

تسعى دول العالم لمواكبة التطورات العلمية في جميع المجالات، والعمل على تأهيل وإعداد أجيال من الشباب القادرين على خوض غمار العمل بكل مهنية واقتدار، متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات المكتسبة خلال سنوات دراستهم الجامعية.



ولدينا في الكويت جامعة عبدالله السالم التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متميزة من التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تسهم في تحقيق التميز في مجالات متعددة. تأسست هذه الجامعة برؤية استباقية تهدف إلى تطوير العلوم والبحث والابتكار، وتحقيق الريادة في مجال التعليم العالي.



ومن أبرز ميزات جامعة عبدالله السالم، مجموعة تخصصاتها المتميزة، إذ تقدم الجامعة برامج دراسات عليا وبكالوريوس في مجموعة واسعة من التخصصات، كالهندسة والتكنولوجيا، حيث تعتبر جامعة عبدالله السالم مركزا رائدا للبحث والتطوير في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما توفر الجامعة برامج تعليمية متقدمة في الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات.



وايضا في مجال العلوم الصحية، إذ تعمل الجامعة على تأهيل الكوادر الطبية والصحية من خلال كليات الطب وعلوم الصيدلة والتمريض، سعيا لتوفير التعليم الصحي عالي الجودة وتعزيز البحث الطبي.



ونظرا لأهمية الإدارة والأعمال، تقدم الجامعة برامج متخصصة في مجالات ادارة الاعمال والاقتصاد بهدف تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.



أما العلوم الاجتماعية والانسانية فلها نصيب جيد، إذ تقدم الجامعة برامج دراسات متميزة في عدة تخصصات منها علم النفس وعلم الاجتماع واللغات الاجنبية.



ولأن العلم يتجه للحفاظ على البيئة، فقد اولت الجامعة هذا المجال اهتماما كبيرا من خلال العلوم والبيئة، حيث تقدم الجامعة برامج العلوم البيئية والابحاث البيئية، وتسعى للمساهمة في حل مشكلات البيئة والاستدامة.



وتتميز جامعة عبدالله السالم بمناخ تعليمي يشجع على البحث والابداع، حيث تتاح للطلاب الفرصة للمشاركة في ابحاث متقدمة والتفاعل مع اساتذة ذوي خبرة، كما توفر الجامعة مرافق حديثة ومكتبات غنية بالمصادر العلمية.



باختصار، جامعة عبدالله السالم تسعى دائما لتحقيق التميز في مجال التعليم العالي، وهي مكان مثالي للطلاب الذين يتطلعون لاستكمال تعليمهم العالي في تخصصات متنوعة ومتميزة، لتشكل رافدا مهما من روافد الثروة البشرية في بلادنا.