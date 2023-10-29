أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) حصده للجائزة المرموقة الأولى من نوعها ضمن جوائز Qorus Reinvention Awards في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2023، حيث حصلت منصة البنك الرقمية الجديدة والأولى من نوعها KIB Aqari على جائزة مرموقة ضمن فئة «الابتكار في التوزيع»، وقد تسلمها البنك من قبل مجموعة المصارف وشركات التأمين العالمية «Qorus» خلال حفل خاص تم تنظيمه في دبي بحضور شخصيات قيادية في مجال الابتكار المالي من كافة أنحاء المنطقة.



ويهدف برنامج الجوائز الذي أطلقته Qorus Reinvention Awards في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام 2023، لتسليط الضوء على المؤسسات التي تبتكر لتشكيل مستقبل الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار منصة KIB Aqari للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر جزءا من جوائز «Qorus» و«Accenture» للابتكار المصرفي وجوائز الابتكار في التأمين المخصصة لتكريم أكثر الأفكار تميزا في هذا المجال. وحصدت المنصة هذا الاعتراف المتميز بعد عملية تقييم دقيقة تمت بناء على معايير محددة وصارمة، شملت التفرد بالابتكار، وإمكانية تحول المنصة إلى عامل أساسي مؤثر في السوق، وتحقيق ميزة التنافسية على المدى الطويل وعائد كبير على الاستثمار للبنك.



وفي معرض تعقيبه على هذا الإنجاز، قال عمر خليفوه، المدير التنفيذي للتحول الرقمي والابتكار في KIB: نفتخر بحصد هذه الجائزة في أول نسخة لها ضمن برنامج جوائز Qorus Reinvention في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها KIB للحفاظ على مكانته المتقدمة في مجال مواكبة أحدث الابتكارات وتطوراتها السريعة، وجهوده المستمرة لتعزيز تجربة العملاء عبر توفير خدمات مصرفية رقمية مبتكرة.



من جانبه، أعرب مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، م.فهد الصالح، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، قائلا: لقد عملت المنصات الرقمية الخاصة بالبنك على تبسيط التجربة المصرفية اليومية وتسهيلها، كما أنها أتاحت فرصة تقديم استشارات مالية وعروض ومنتجات مصممة خصيصا لمختلف شرائح العملاء.