البنك حريص على غرس رسالة تربوية هادفة لاستيعاب الطلبة بوقت الفراغ واستثمار جهودهم

فيصل المقصيد: الشراكة مع «وربة» مهمة ونثمّن دوره الكبير الذي يقوم به لخدمة الرياضة الكويتية



أعلن بنك وربة عن شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ورعايته لدوري المدارس لعام 2023، والتي تأتي في إطار حرص بنك وربة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتنميتها وتشجيع المحافظة على نمط حياة صحي لطلبة المدارس بكل مراحلها التعليمية.



وقال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير إن عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرسمية بهدف دعم جهود التنمية المجتمعية والمساهمة في تهيئة أجيال متعاقبة تسهم في نهضة ورفعة الكويت يعتبر من الركائز الأساسية الراسخة في استراتيجية بنك وربة، وتأتي رعاية دوري المدارس من قبل البنك تأكيدا على التزامه الدائم بدعم المواهب الشبابية وتعزيز فرص التطوير المتاحة لهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقدرات اللازمة للنجاح في الحياة العلمية والمهنية وغرس قيم النجاح والريادة وتطوير المهارات الشخصية ومهارات النجاح في الحياة العلمية والعملية.



وذكر الساير أن بنك وربة حريص كل الحرص على غرس الرسالة التربوية الهادفة التي تعمل على استيعاب الطلبة خلال وقت الفراغ واستثمار جهودهم فيما يعود عليهم بالفائدة واكتشاف القدرات الإبداعية لديهم ومد الأندية الرياضية بالبراعم ذوي المهارات المتميزة.



وأوضح أن التوجه العالمي الآن نحو الأعمار الصغيرة للاهتمام بها من الصغر مع وجود مراحل سنية متعددة لكل الألعاب، حيث أصبحت المسابقات لاسيما دوري المدارس الذي يقام للمراحل السنية المبكرة فرصة جيدة لشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد وتجهيزهم لمستقبل واعد بما يعود بالفائدة على البدن والعقل.



وأكد الساير أن بنك وربة يواصل دعم المبادرات الرياضية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه» والهدف السابع عشر «الشراكة من أجل الأهداف» والأنشطة المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه والمجتمع حرصا منه على بناء مستقبل صحي رياضي مستدام لوقود المجتمع وهم شبابه، ويواصل «وربة» إطلاق العديد من المبادرات التي تركز على التشجيع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي يسهم في محاربة السمنة، وذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث ذكرت إحصائيات مرصد الصحة العالمية أن نسبة السمنة في الكويت قد بلغت 33.2% لدى الرجال و42.7% لدى النساء مما يضع الكويت في أعلى قائمة الدول التي تعاني من السمنة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتعتبر هذه النسب عالية عند مقارنتها بالمعدلات العالمية بحيث يستدعي معالجتها بتناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني السليم. وتوضح إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري أن نسبة الذين يعانون من السكري في الكويت تبلغ 21.1% في حين تبلغ نسب الانتشار في دول مجلس التعاون الأخرى نحو 20%، وفي الولايات المتحدة تبلغ النسبة 9.6%، في حين يبلغ المعدل العالمي 8.5%.



وحول الفوائد الأخرى، علق الساير بأن الرياضة تعالج الوحدة وتسهم في تخفيف استخدام الأجهزة الهاتفية التي تزيد من نسبة التوتر البدني والعقلي، وتعزز روح الانتماء والفريق الواحد، لاسيما رياضة كرة القدم التي تعتمد على روح اللعب الجماعي، والفريق الواحد.



وأشار الساير إلى أن هذا الدعم المتواصل من قبل بنك وربة لدوري المدارس يعد عاملا أساسيا في نجاح المسابقة وإثرائها في جميع الجوانب خاصة التسويقية منها، مضيفا ان تقديم الرعاية من قبل بنك وربة يعطي المسؤولين في لجنة دوري المدارس دافعا كبيرا، للعمل بشكل مضاعف بما يسهم في نجاح الدوري وفق ما يتماشى مع توجهات البنك الرامية لخدمة الرياضة الكويتية عموما ودوري المدارس على وجه التحديد.



وأشاد الساير بالقائمين على دوري المدارس ودعمهم اللامحدود لنجاح الدوري ودعمه، حيث يأتي توافقا مع توجهات بنك وربة في دعم الرياضة والحركة الشبابية في الكويت لتوظيف إبداعات الشباب في برامج تعود بالنفع على الرياضة الكويتية.



واختتم الساير تصريحه بأن بنك وربة يحرص على القيام بدور استـــباقي في رعاية المواهب الكويتـــية ودعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي، مؤكدا أن رعايتنا للدوريات والمؤسسات الرياضية التي تسهم في نشر الممارسات الرياضية ورعاية المواهب الكويتية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وذلك في ظل جـهودنا لتشجيع الممارسات الصحية والرياضية ضمن مساعينا في بناء مستقبل مستدام.



دور كبير في خدمة الرياضة الكويتية



بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد الدور الكبير الذي يقوم به بنك وربة في خدمة الرياضة الكويتية، ودعمه اللامحدود وشراكته للاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة الذي وجد من أجلها ممثلة في تطوير وعودة الرياضة المدرسية إلى سابق عهدها.



وأكد المقصيد أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي مع بنك وربة مهمة جدا، إذ تأتي امتدادا لسلسلة الطموحات والإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز الرياضة المدرسية والتعليم العالي وبناء جيل رياضي قوي يمكنه تمثيل بلدنا بفخر على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي.



وأشار المقصيد إلى أن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي يسعى دائما الى التعاون المشترك مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الشراكة الرياضية المجتمعية وتطوير مستوى الأنشطة الرياضية، وأيضا لتحقيق تعاون مثمر ضمن استراتيجية الاتحاد بعنوان «مواهبنا في مدارسنا 2021 - 2026» وبكل تأكيد سوف يسهم هذا التعاون الاستراتيجي بشكل فاعل في تحقيق الأهداف المرجوة، مثمنا في الوقت ذاته دور الهيئة العامة للرياضة ووزارتي التربية والتعليم العالي والجامعات في دعم الاتحاد.



وذكر المقصيد أن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي يعتبر تنظيما رياضيا تربويا يخدم المجال الرياضي في كل المراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى انتهاء المرحلة الجامعية، وهو بمنزلة هيئة رياضية وطنية تأسست طبقا لأحكام قانون الرياضة، وقد أشهر عام 2018، كما أنه مشروع وطني واتحاد نوعي لا يهدف للربح ويهدف إلى النهوض بشتى المجالات الرياضية في الكويت.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 تصنيف فوربس الشرق الأوسط.