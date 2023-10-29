يباشر بنك الخليج اليوم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 26.1 مليون دينار، وذلك على مدى أسبوعين تنتهي يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر المقبل.



وكان بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إصدار 260.869.565 سهما عاديا جديدا بقيمة 230 فلسا للسهم الواحد، شامل القيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم، الأمر الذي سينتج عنه زيادة قاعدة رأسمال البنك بمبلغ 60 مليون دينار.



وسيكون الاكتتاب متاحا للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري. ويمكن للراغبين في الاكتتاب زيادة رأس المال من غير المساهمين، وكذلك للمساهمين الراغبين في زيادة عدد الأسهم المخصصة لهم، المشاركة في الزيادة من خلال شراء حقوق أولوية خلال فترة تداول حقوق الأولوية التي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 5 نوفمبر المقبل.



وتهدف زيادة رأس مال البنك إلى تعزيز قاعدة رأس المال ونسب كفاية رأس المال الرقابي للبنك، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته، حيث يسعى البنك إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات العملاء.



وتتوافر نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب على المواقع الخاصة بالبنك ووكلاء الاكتتاب، www.e-gulfbank.com وwww.kamcoinvest.com، على أن يتم تسلم طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب www.ipo.com.kw الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.



يذكر أن بنك الخليج قد قام بتعيين «كامكو إنفست» مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب، فيما يقوم بنك الخليج أيضا بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.