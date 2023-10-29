

انطلاقاً من حرصه على أداء مسؤولياته تجاه كل شرائح المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة، نظم بنك الكويت الوطني ندوة توعوية في المعاملات البنكية وطرق التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم - فرع الفتيات، حيث تعد هذه الندوة هي الأولى من نوعها في الكويت.



وحضر الندوة 20 عضوة من النادي الكويتي الرياضي للصم، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى المشاركات وتعريفهم بطرق المعاملات البنكية وأنواعها، والأوراق المطلوبة لإتمام هذه المعاملات، مثل الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان البطاقة البنكية، أو المعاملة المالية التي يجريها أحد الأقارب نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتطلب توكيلات معينة، إضافة إلى الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي أو إغلاقه، وكيفية التواصل مع خدمة العملاء، وغيرها من المعاملات البنكية.



وشهدت الندوة حضور مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية غدير العوضي وعلي الملا مدير إدارة الفروع المحلية، بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: نحرص دائما على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية من خلال تقديم الدعم لكل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعمل البنك دائما على توفير كل الخدمات التي تناسب احتياجاتهم من خلال التواصل المباشر معهم والتعاون مع المؤسسات المعنية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.



وأضاف: نؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بضرورة توفير فرص متكافئة لكل الشرائح، لذلك نحن فخورون اليوم باستضافة هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا لدعم اكتسابها للمعرفة، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية راسخة.



وأكد العبلاني أن الوطني يؤمن بإمكانيات كل فرد في مجتمعنا مع ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لمساعدتهم في التعلم والتطور، مشيرا إلى أن البنك يتبع سياسة خاصة لتوظيف فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة.



ويعد الوطني منذ عام 2009 أول بنك في الشرق الأوسط يستعين بخبراء متخصصين ضمن فريق العمل معتمدين في لغة الإشارة، وكذلك يخصص موظفين في فروعه لتقديم الخدمات بلغة الإشارة للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية، وتجهيز هذه الفروع بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية وتلبي احتياجات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية والسمعية أو الجسدية، وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الفروع: توفير أجهزة الوطني للسحب الآلي المزودة بلوحة مفاتيح برايل وسماعات للأذن لمساعدة العملاء ذوي الإعاقة البصرية على سحب الأموال بسهولة وأمان، والطباعة بلغة برايل، وأجهزة السحب الآلي المزودة بتعليمات صوتية، والأجهزة اللوحية (iPad) مع خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، ومدخل خاص لتسهيل حركة الكراسي المتحركة والمتوافر بكل الفروع، ومواقف خاصة، كما يوفر البنك صناديق أمانات يمكن الوصول إليها بسهولة، وبطاقات ائتمانية، وسحبا آليا، مع صورة شخصية، لسهولة تحديد هوية العميل عند الطلب.