محمد الجلاهمة



تمكن رجال مباحث كبد من إغلاق 5 قضايا سرقة بطاقات بنكية عن طريق الحيلة بضبط شاب في نهاية العقد الثالث. وبحسب مصدر أمني فقد تقدم شاب الى مخفر كبد، وقال انه تعرف على آخر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مشهورا والتقاه في مخيم بمنطقة كبد، وطلب منه استعارة بطاقته البنكية حتى يقوم بتعبئة سيارته بالوقود، ومن ثم توارى عن الأنظار، وتبين له ان البطاقة البنكية الخاصة به يستخدمها المتهم في شراء أغراض بأقل من 25 دينارا عدة مرات ومن مواقع تسوق محلية. وأضاف المصدر: حدد المبلغ لرجال المباحث مواصفات المركبة التي يستخدمها، وتبين أنها مركبة مؤجرة، ليتواصلوا مع الشركة المؤجرة والتي حددت مكان تواجد السيارة، لينتقل رجال المباحث الى مكان تواجد المركبة والعثور عليها وضبط المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه 5 جرائم مماثلة باستدراج شباب للتعرف عليهم، ومن ثم استعارة بطاقاتهم البنكية والإنفاق منها على مشترياته.