عبدالله قنيص



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في كيفية تمكن خليجي سبق إبعاده عقب تنفيذ حكم بالحبس ورغم وجود البصمة البيومترية تمكن من الدخول للبلاد. فيما قال مصدر أمني، إن المتهم ضبط في حملة تفتيش بمنطقة النهضة وتم احتجازه تمهيدا لإبعاده مجددا بعد معرفة كيفية دخوله البلاد بشكل غير شرعي على الأرجح أو احالته إلى النيابة للدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني.



وبحسب مصدر أمني، فإن نقطة تفتيش في النهضة أوقفت شخصا خليجيا ظهرت عليه علامات الارتباك، ولدى الاستعلام عنه تبين انه كان متواجدا داخل البلاد وتم إبعاده تنفيذا لحكم قضائي يتضمن الإبعاد وكان عبارة عن الحبس 3 سنوات.



وذكر المصدر أن المتهم رفض التعاون مع رجال الأمن لدى سؤاله عن كيفية دخوله، مرجحا أن يكون هناك تواطؤ من أحد الموظفين في منفذ بري، بحيث يكون مكن الخليجي من العودة بعد الإبعاد.