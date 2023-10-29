يشارك الأولمبياد الخاص الكويتي في الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد كبير مدربي ألعاب القوى التي يستضيفها الأولمبياد الخاص السعودي بمدينة القصيم على مدى 4 أيام، إذ يمثل الكويت المدربة سلمى العبيد ضمن 20 مدربا ومدربة يمثلون 14 دولة.



وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بضرورة عودة جميع أنشطة الأولمبياد الخاص في جميع المجالات لتعويض فترة توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا، من خلال تنفيذ خطة تدريبية متكاملة وإقامة مجموعة من الدورات لكبيري مدربين ليكونوا نواه لإعداد مدربين جدد في برامجهم، وجاء البدء بألعاب القوى نظرا لأنها تعد اكثر الرياضات انتشارا في الاولمبياد الخاص، وقد أشادت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص هناء الزواوي بجهود م.أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص ود.عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود.شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية لدعم قدرات الكوادر الفنية بالأولمبياد الخاص وصقلهم لمواكبة كل المستجدات في مجال التدريب من أجل النهوض بأنشطة الأولمبياد الخاص وإيجاد قاعدة من المدربين الأكفاء. من جانبها، أعربت سلمى العبيد عن سعادتها بالمشاركة في هذه الدورة التي تمثل محطة مهمة في مسيرتها المهنية، وأشادت بجهود الأولمبياد الخاص الكويتي لدعم قدرات الأجهزة الفنية والإدارية وتهيئتهم لأداء مهامهم على الوجه الأكمل.