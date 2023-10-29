يعقوب العوضي



فاز الكويت على القادسية بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة اتحاد الكرة الطائرة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وبذلك رفع «الأبيض» رصيده إلى 18 نقطة متساويا مع «الأصفر» لكته احتل المركز الثاني، بينما تراجع القادسية للمركز الثالث بفارق الأشواط. وفي مباراة أخرى، اعتلى برقان صدارة الترتيب العام بفوزه على الشباب بثلاثية دون مقابل ورفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط. من جانب آخر، واصل اليرموك صحوته بفوزه على التضامن بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي التضامن على رصيده السابق بنقطة واحدة.