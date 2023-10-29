هادي العنزي



تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، حيث يلعب في الأولـى القادسية مــع نظيــره اليرموك فــي الـ 5 مساء على صالة الاتحاد، بضاحية صباح السالم، فيما يلتقـي النصر مـع كاظمة فــي الـ 7:15 مساء على ذات الصالة.



ويسعى القادسية في المباراة الأولى للفوز الثاني تواليا بعد فوزه على العربي (81-73)، وزيادة معاناة اليرموك الذي خسر أمام الصليبخات (85-95)، ويضم الأصفر العديد من اللاعبين المتميزين، من بيهم الأميركي روبرت لوري، وإلونو، وصالح اليوسف، وعبدالمحسن الموسوي، وعبدالله توفيق، وعلى الجهة الأخرى يأمل المدرب الوطني خالد القلاف تسجيل أولى مفاجآت الدوري بالفوز على القادسية.



أما المواجهة الثانية بين كاظمة والنصر فيتوقع أن تكون أكثر تنافسية، خاصة أن كلا الفريقين سجلا فوزهما الأول في الجولة الأولى للدوري، بعد تفوق النصر على القرين (62-60)، وفوز كاظمة على التضامن (85-41)، ويأمل المدرب الوطني فهد برجس تحقيق فوزه الثاني تواليا، لكن ستكون مهمته صعبة في ظل توافر الأميركي تشابمان، وأحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، بقيادة المدرب السلوفيني بويان لازج.