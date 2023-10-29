افتتح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود البطولة الآسيوية الـ 15 الشاملة للرماية والمقامة حاليا بمدينة شنغوان بجمهورية كوريا الجنوبية بمشاركة 30 دولة آسيوية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بحضور ممثلي الحكومة الكورية الجنوبية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس الاتحاد الكوري للرماية ومندوبي الاتحادات الآسيوية للرماية وسفير الكويت لدى الجمهورية الكورية الجنوبية ذياب الرشيدي وسفراء الدول الآسيوية المشاركة في البطولة ومندوبي الاتحادات الآسيوية المشاركة في البطولة. وفي كلمته بافتتاح البطولة، قال الحمود ان البطولة ستشهد توزيع 24 مقعدا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما أشاد بتواجد سفيرنا لدى كوريا الجنوبية الذي حرص على التواجد مع وفد الرماية الكويتي المشارك في البطولة وتقديم الدعم المعنوي.



ويرأس بعثة منتخبنا للرماية المشارك في البطولة عضو مجلس الإدارة د.نضال العاصم، فيما يضم الوفد 20 راميا ورامية يشاركون في منافسات رماية الشوزن (السكيت والتراب) ورماية أسلحة الرصاص (المسدس والبندقية) بالإضافة إلى الجهازين الإداري والفني لهم.