يحيى حميدان



قال المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي التضامن خالد الشريكة إن مواجهة اليرموك التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» للدرجة الأولى، كانت متكافئة بين الفريقين، واستحق كل طرف الخروج بنقطة.



وأضــاف الشريكـــة لـ «الأنباء» أن «العنيـــد» تأثر بغياب عنصرين مهمين هما المهاجمان طلال العجمي والبرازيلي غوميز داسيلفا للإصابة، مشيرا إلى أن المباراة لم تشهد أي أخطاء من الفريقين، وكذلك الأمر بالنسبة لطاقم التحكيم الذي أدار اللقاء باقتدار.



ووجه الشريكة رسالة لمحبي التضامن، قائلا: «انتظروا مفاجآت سارة قريبا.. سيكون هناك عمل كبير في الأيام المقبلة لتطوير العنيد من جميع النواحي، وذلك لضمان عودة الفريق الى دوري الأضواء في الموسم المقبل». وسجل التضامن في البداية عن طريق حامد الرشيدي (38)، قبل أن يعادل اليرموك بواسطة الإيطالي ماريو فونتانيلا (88).



ويتشارك اليرموك والتضامن في صدارة ترتيب «دوري المظاليم» برصيد 8 نقاط لكل فريق، فيما يأتي الساحل وبرقان في المركزين الثالث والرابع برصيد 5 نقاط لكليهما، ويقبع الصليبخات في المركز الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.