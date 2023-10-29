

أعلن اتحاد كرة القدم عن استضافة مباراة منتخب فلسطين الشقيق مع نظيره الأسترالي على ستاد «جابر الأحمد الدولي» في 21 نوفمبر المقبل ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.



وتلقى الاتحاد أول من امس موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة مباراة فلسطين وأستراليا وذلك من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أراضيه ووسط جماهيره.



وتوجه الاتحاد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء والهيئة العامة للرياضة لتحمل كل تكاليف الاستضافة وتسهيل الإجراءات أمام إقامة المباراة في البلاد واستضافة المنتخب الفلسطيني الشقيق.