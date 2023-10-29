ناصر العنزي -هادي العنزي



تغلب العربي على الجهراء 3-2 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب ستاد «مبارك العيار» ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق بنقطة واحدة في المركز العاشر والأخير. فاجأ «الجهراوية» ضيفهم العربي بهدف مبكر جاء عبر هجمة مرتدة سريعة، ومن كرة عرضية تجاوزت مدافعي العربي ليرسلها الليبي أنس الشبلي سهلة على يسار حارس «الأخضر» سليمان عبدالغفور (8)، ولم يطل انتظار «العرباوية» طويلا لإدراك التعادل الذي جاء بواسطة المتألق حمزة خابا (28) بعد تمريرة طويلة من عبدالغفور، ولم يركن الجهراء للتعادل، وسعى محاولا للخروج متقدما في النصف الأول من المواجهة، وبالفعل، تحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم عبدالله الكندري لمصلحة أنس الشبلي ليسجل منها البرازيلي رودريغو (45) الهدف الثاني لفريقه، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول احتسب الكندري ركلة جزاء للعربي سجل منها خابا ثاني أهداف فريقه (8+45) ليخرج الفريقان بتعادل مثير.



ومع بداية الشوط الثاني، بكر «الأخضر» بالتسجيل عبر رأسية مامادو ثيام (48)، وأهدر عدة فرصة سهلة لزيادة الفارق، لكنه لم يحسن استثمارها لتنتهي المباراة 3-2.



إلى ذلك، تختتم الجولة السادسة لدوري زين الممتاز اليوم بمواجهة نارية بين المتنافسين الدائمين والمتنازعين على الصدارة، الكويت والقادسية، وذلك على ملعب محمد الحمد حيث يدخل «الأبيض» المباراة برصيد 13 نقطة فيما لـ «الأصفر» 11 نقطة، فلمن ستكون الغلبة في المواجهة الجماهيرية اليوم؟، كما يلعب كاظمة بـ 7 نقاط مع خيطان بـ 5 نقاط على ملعب نادي الكويت. مواجهة المتنافسين الكويت والقادسية تأتي بعدما تقلصت النقاط بينهما بعد تعثر «الأبيض» بالتعادل مع خيطان 1-1 فيما تغلب القادسية على النصر بهدف نظيف، وقد استعد الفريقان لمواجهة اليوم افضل استعداد، إذ ان الفائز منهما سيعزز من حظوظه كثيرا في الصدارة، فالكويت يعيش حالة مستقرة في الدوري بعدما حافظ على صدارته رغم تعادله «المفاجئ» مع خيطان لكنه في مثل مواجهة اليوم يظهر بوجه آخر ويقدم أفضل ما لديه، ولن يجد مدربه الصربي بوريس بونياك صعوبة في إيجاد التشكيلة الملائمة لقدرات الخصم حيث تضم صفوفه عناصر أساسية واحتياطية بنفس المستوى، ولكن عناصر مميزة مثل ياسين الخنيسي وفهد الهاجري وياسين عامري والمهدي برحمة ومحمد دحام من شأنها المحافظة على توازن الفريق في خطوطه الثلاثة. أما القادسية، فقد حقق ما هو مطلوب منه في الجولة الماضية واقترب من الصدارة، لكن مهمته تحتاج من مدربه محمد إبراهيم إلى إيجاد تشكيلة بأهمية مواجهة اليوم والتي تحتاج منه الى تنظيم دفاعي متماسك بسبب قدرة الخصم على تهديد مرمى حارسه خالد الرشيدي، فيما باستطاعة لاعبي القادسية تهديد مرمى الخصم أيضا بوجود محمد صولة ويوسف بن سودة وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني، كما أن مشاركة قائد الفريق بدر المطوع إن كان بكامل لياقته البدنية ستضاعف من قوة الفريق الهجومية. وفي مباراة كاظمة وخيطان، فإن الأول مازال في وضع فني غير مستقر وتعرض في الجولة الماضية للخسارة من الشباب 1-2، أما خيطان فقد نجح في تعطيل الكويت المتصدر في الجولة الماضية وخطف منه نقطة ثمينة.