هادي العنزي



أكد مدرب السالمية د.محمد المشعان أن مواجهة الشباب التي جرت مساء أمس الأول، في افتتاح الجولة السادسة لدوري زين للدرجة الممتازة وانتهت بفوز السماوي 2-1، جاءت صعبة، وخاصة في الشوط الثاني، عندما لعب الخصم بثلاثة مدافعين بغية التسجيل لتقليص فارق التقدم بهدفين، وقال: «من الصعوبة بمكان مواجهة خصم يلعب بشعار «لا شيء نخسره»، بعد تقدمنا بهدفين للاشيء، وقد قابلنا اندفاعه الهجومي بشكل جيد على مستوى الدفاع، باستثناء الهدف الذي تلقته شباكنا في الدقيقة 82، لافتا إلى أن فوز السماوي جاء بعد معاناة خاصة في الشوط الثاني.



وأشار المشعان إلى أن الفريق بحاجة لمزيد من العمل، فيما يتعلق بالجانب التكتيكي، وسنحرص على معالجة هذه الأمور في الأيام المقبلة، وفي المجمل لا توجد مباراة سهلة في الدوري، وقد خرجنا بنقاط المباراة الـ 3 وهذا الأهم، ونأمل مواصلة مسيرة الفوز في المباريات المقبلة.