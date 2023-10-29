تنطلق في الخامسة من مساء اليوم منافسات دوري الكرة الطائرة للرجال بمشاركة 8 فرق من الكليات والهيئات والمؤسسات العسكرية ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي برعاية الشريك الاستراتيجي بنك وربة بإقامة 3 لقاءات على صالة جامعة الخليج، حيث تلعب كلية الكويت للتقنية الجامعة الأسترالية ضمن المجموعة الأولى بينما تلعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الجامعة الأمريكية ضمن المجموعة الثانية في السادسة والنصف، وتختتم لقاءات اليوم الأول بلقاء جامعة الكويت أمام كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في المجموعة الأولى.



وأكد مدير الدورة د.سلمان حاجي أن النسخة الجديدة تشهد مشاركة 16 مؤسسة تعليمية جامعية خاصة وحكومية وعسكرية تتضمن 10 ألعاب 6 رجال و4 نساء، وقال: شهدت الألعاب مشاركة كبيرة من قبل الجامعات والكليات هذا الموسم بعدما راعت اللجنة المنظمة التوقيتات وعدم تداخل الألعاب لمنح الفرصة للمشاركين في ترتيب أمورهم ومنحهم الوقت الكافي للاستعداد لأننا نتطلع لأن نحقق أهدافنا من إقامة الدورة من خلال رفع المستوى الفني والبدني للاعبين بجانب ارتفاع المنافسة.