تنفس سكان ولاية «مين» الصعداء بعد ان عاشوا من الخوف والرعب وذلك بعدما أعلنت السلطات العثور على جثة المشتبه بقتله 18 شخصا وإصابة آخرين في صالة بولينغ ومطعم. وألغت السلطات المحلية أمر الاحتماء الذي أعلنته قبل يومين.



وتم اكتشاف جثة روبرت كارد (40 عاما) بالقرب من نهر على بعد نحو 10 أميال من منطقة لويستون، مع جرح طلق ناري على ما يبدو، حسبما قال مفوض السلامة العامة في ولاية «مين» مايكل سوشوك في مؤتمر صحافي.



وأنهى هذا الاكتشاف مطاردة استمرت يومين تقريبا تركت العديد من السكان في المنطقة الهادئة والخلابة يعيشون على حافة الهاوية وهم ملتزمون الجلوس في منازلهم بحسب ما طلبت منهم السلطات.



وقالت حاكمة ولاية «مين» جانيت ميلز إنها، مثل الآخرين، شعرت بالارتياح لأن المطاردة والخوف قد انتهيا: «مثل الكثير من الناس، أتنفس الصعداء مع الإعلان عن أن روبرت كارد لم يعد يشكل تهديدا لأحد».