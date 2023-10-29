فوائد تناول اللبن في الليل

تناول اللبن في الليل لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر ومستوى الانسولين في الدم. أي لن يؤدي بالنتيجة إلى حالة ما قبل السكري لأن اللبن (الزبادي أو الرائب) ينتج من تخمير الحليب الذي تضاف له بكتيريا خاصة أو فطر معين. أولا، «تضاف إلى الحليب العادي الذي يحتوي على نحو 3 غرامات بروتين و3.2 غرامات دهون ونحو 4 غرامات كربوهيدرات على شكل سكر اللاكتوز. وعند إنتاج اللبن من الحليب فإن البكتيريا المضافة تستهلك سكر اللاكتوز. أي عمليا لا يبقى له أثر في اللبن الناتج، لذلك فإن اللبن المخمر بصورة صحيحة هو مادة خالية من الكربوهيدرات، وبالتالي فإن تناوله لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر والانسولين في الدم». وإذا كان وزن شخص طبيعيا ويتبع نظاما غذائيا صحيحا، وتناول قبل النوم بعض اللبن المنخفض الدسم (2.5%) مثلا فلن تكون له عواقب سلبية.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»





