ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيل

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين الحركة وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس، إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال". وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى، بحسب الوزارة.

وفي سياق متصل، أكد ديبلوماسيون ان مجلس الأمن الدولي سيجتمع الاثنين بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة، بحسب "رويترز".