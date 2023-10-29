عُثر على الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية تشاندلر بينغ في مسلسل "فريندز"، ميتاً داخل منزله عن عمر يناهز 54 عاماً، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم السبت.

وأفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بالعثور على الممثل ميتاً داخل حوض الاستحمام في منزله بلوس أنجليس.

ولم يُعثر على أي دليل يشير إلى احتمال وقوع جريمة في المكان، على ما نقلت الصحيفة وموقع "تي ام زي" المتخصص عن مصادر أُبقيت هويتها طيّ الكتمان.

واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة "ان بي سي" مواسمه العشرة بين 1994 و2004.

وكان الممثل عانى لسنوات من إدمان على مسكنات الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

وأشار موقع "تي ام زي" إلى عدم العثور على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل.



