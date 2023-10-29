قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، صباح اليوم الأحد ، بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة، وعلما الشعب في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، "قصف العدو ليل امس بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها،

ملقيا القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وكان أحد ضباط الكتيبة النيبالية في قوات الطواريء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( يونيفيل) أصيب بجروح متوسطة أمس نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز في بلدة حولا قرب موقع العباد ،طبقا للوكالة اللبنانية .