أحمد مغربي

تشهد بورصة الكويت موجة كبيرة من التراجعات الحادة خلال جلسة اليوم (الأحد)، وافتتح مؤشر السوق العام على انخفاض بضغط من التراجعات الكبيرة التي يشهدها السوق الأول الذي وصل انخفاضه حالياً لأكثر من 2.4%، بضغط من البيع المكثف على الأسهم القيادية.

وخلال الساعات الأولى من التداول في جلسة اليوم بلغت القيمة المتداولة للسوق نحو 27 مليون دينار، وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 37.6 مليار دينار.

واستحوذ بيت التمويل الكويتي على القيمة الأكبر من السيولة المتداولة حيث بلغت القيمة المتداولة على أسهمه نحو 8.5 ملايين دينار، تلاه البنك الوطني بقيمة 2.9 مليون دينار، ثم بنك بوبيان بقيمة 1.6 مليون دينار.