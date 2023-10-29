استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، و رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والمنطقة.

وقالت وكالة الانبا ءالقطرية "قنا" ان الشيخ تميم بن حمد استقبل في مكتبه بالديوان الأميري ، نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واضافت ، جرى خلال المقابلة استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.