زاد الجيش الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسمه مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.

وقال الجنرال دانيال هغاري خلال إحاطة تلفزيونية «قمنا بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك».

إلى ذلك، قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني انه من الصعب جدا إخلاء مستشفى القدس لوجود مئات المصابين فيه.

وأضاف أن هناك 14 ألف نازح في مستشفى القدس وقلقون من تهديدات الاحتلال بقصفه.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وأضاف في بيان على فيسبوك «منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا».